Таємниць практично не залишилось: британці розкрили усі карти про свю новинку, для зустрічі з котрою треба лише дочекатись грудня.

Кросовер Aston Martin DBX вже не раз позував перед камерами, але завжди у камуфляжі. Цього разу з новинки зняли обгортку, але прикрили тінями. Спробуємороздивитись позашляховий суперкар.

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DBX стане не лише першим вседорожнім “Астон Мартіном”, але і першим автомобілем марки з дріфт-режимом. Імовірно, такий режим буде реалізований за рахунок роботи повнопривідної трансмісії, яка матиме функцію відключення передньої осі.



За попередніми даними, на етапі старту продажів Aston Martin DBX оснастять тільки восьмициліндровим мотором з подвійним турбонаддувом віддачею порядку 510 к.с. Такі характеристики мав закамуфльований кросовер, який британці привезли на Фестиваль швидкості в Гудвуді. Очікується, що згодом у DBX можуть з'явитися і більш потужний V12, і навіть гібридна силова установка.

Фото: прототип Aston Martin DBX у Гудвуді / Motor1

Скинути абсолютно усі покриви виробник обіцяє в грудні нинішнього року, а серійне виробництво стартує на початку наступного.

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