После полной инспекции на заводе, суперкары и суперкросоверы готовы найти новых владельцев. С годовой гарантией!

Программа Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned позволяет приобрести бывшие в употреблении автомобили итальянского производителя через дилерские центры.

Также интересно: Новый Mercedes "Гэлик" получил 5 звезд EuroNCAP

Новая программа уже запущена в Европе, а остальные официальные дилеры Lamborghini по всему миру предложат своим клиентам отборочные б/у машины из категории Selezione течение этого года.

Все машины, которые включены в программу Selezione, соответствуют определенным критериям. Суперкары не должны иметь более 70 тысяч километров пробега, а для Urus эта планка поднята до 100 тысяч. Возраст автомобилей не должен превышать 84 месяца или 7 лет (для Ururs – 120 месяцев).

Кроме того, в течение своей жизни у первого владельца автомобиль должен проходить регулярное плановое техническое обслуживание, согласно графику обслуживания Lamborghini. Всесторонний список 150 проверок, охватывающих как внешние, так и внутренние особенности автомобиля, механики, электроники, шин, колес и тормозов, которые были бы проверены через полные диагностические и дорожные тесты.

Автомобили продаются через программу Selezione с 12-месячной или расширенной 24-месячной гарантией. Она включает, помимо прочего, помощь при поломке на дороге.

Также интересно: В новом Mercedes CLA можно играть в Mario Kart