Після повної інспекції на заводі, суперкари та суперкросовери готові знайти нових власників. З річною гарантією!

Програма Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned дозволяє придбати вживані автомобілі італійського виробника через дилерські центри.

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Нова програма вже запущена у Європі, а решта офіційних дилерів Lamborghini по усьому світу запропонують своїм клієнтам відбірні б/в машини з категорії Selezione протягом цього року.

Усі машини, котрі включені у програму Selezione, відповідають певним критеріям. Суперкари не повинні мати більше ніж 70 000 кілометрів пробігу, а для Urus ця планка піднята до 100 тисяч. Вік автомобілів не повинен перевищувати 84 місяців або 7 років (для Ururs – 120 місяців.

Крім того, протягом свого життя у першого власника автомобіль повинен проходити регулярне планове технічне обслуговування, згідно з графіком обслуговування Lamborghini. Всебічний список 150 перевірок, що охоплюють як зовнішні, так і внутрішні особливості автомобіля, механіки, електроніки, шин, коліс і гальм, які були б перевірені через повні діагностичні і дорожні тести.

Автомобілі продаються через програму Selezione з 12-місячною або розширеною 24-місячною гарантією. Вона включає, крім іншого, допомогу при поламці на дорозі.

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