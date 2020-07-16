На рынке девайс появится под брендом Klipsch.

Беспроводные наушники Klipsch T5 II McLaren Edition будут иметь серийные номера и карбоновые “кузова”, как у автомобилей. В продаже устройство появится в сентябре.

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Особая серия карбоновых наушников от McLaren разработана на базе модели Klipsch T5 II True Wireless. Среди особенностей особого издания – углепластиковый кейс и корпуса наушников, с оранжевыми акцентами цвета Papaya Orange и лого McLaren. В комплект входят резервный аккумулятор повышенной емкости (его хватает на четыре зарядки до 100 процентов), шесть пар силиконовых амбушюр, три пары внутриушных распорок, пара пенных вкладышей Comply, а также беспроводная зарядка.

Фото: карбоновые беспроводные наушники Klipsch T5 II McLaren Edition / Klipsch

Наушники имеют защиту от пыли и жидкости. Каждая пара наушников будет иметь металлическую табличку в футляре с серийным номером и датой производства, тираж не ограничен, однако экземпляр с номером 001 может стать коллекционным. Новинка поступит в продажу 1 сентября 2020 года и будет стоить около 9 тысяч гривен, тогда как обычные Klipsch T5 II True Wireless оцениваются в 6,5 тысяч гривен.

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