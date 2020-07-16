На ринку девайс з'явиться під брендом Klipsch.

Бездротові навушники Klipsch T5 II McLaren Edition матимуть серійні номери та карбонові “кузови”, як у автомобілів. У продажу пристрій з'явиться у вересні.

Також цікаво: Tesla продає звабливі сатинові шортики із написом S3XY

Особлива серія карбонових навушників від McLaren розроблена на базі моделі Klipsch T5 II True Wireless. Серед особливостей особливого видання – вуглепластиковий кейс та корпуси навушників, з помаранчевими акцентами кольору Papaya Orange і лого McLaren. У комплект входять резервний акумулятор підвищеної ємності (його вистачає на чотири зарядки до 100 відсотків), шість пар силіконових амбушюр, три пари внутрішньовушних розпірок, пара пінних вкладишів Comply, а також бездротова зарядка.

Фото: карбонові бездротові навушники Klipsch T5 II McLaren Edition / Klipsch

Навушники мають захист від пилу і рідини. Кожна пара навушників матиме металеву табличку у футлярі з серійним номером і датою виробництва, тираж не обмежений, однак примірник із номером 001 може стати колекційним. Новинка надійде у продаж 1 вересня 2020 року і буде коштувати близько 9 тисяч гривень, тоді як звичайні Klipsch T5 II True Wireless оцінюються у 6,5 тисяч гривень.

Дивіться також: Rolls-Royce Cullinan за 40 тисяч доларів дали погратись Суперкар Блонді