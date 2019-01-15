Представлено концепт транспортного средства с переменной кабиной под названием SPACe_C.

В Лас-Вегасе на выставке CES японская компания Panasonic, которая поставляет батареи на конвейер Tesla, показала концепт модульного электрокара-беспилотника.

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Над проектом модульного автомобиля Panasonic работает уже несколько лет. Концепт Panasonic SPACe_C представляет собой два независимых блока – ходовую часть с батареями и электромотором, и переменную капсулу, которая может быть пассажирской или грузовой.

Габариты платформы 3,85 метра в длину, 1,68 метра в ширину и 1,95 метра в высоту. Колесная база укомплектована 48-вольтовой трансмиссией, которая объединяет двигатель мощностью в 24 л.с., зарядный блок и преобразователь переменного тока.

Подобные транспортные средства модульного типа сегодня разрабатывают многие компании, но тем интереснее, что к ним присоединился один из ведущих производителей электроники, который в будущем может стать значимым игроком на рынке электрического транспорта.

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