Представлено концепт транспортного засобу зі змінною кабіною під назвою SPACe_C.

У Лас-Вегасі на виставці CES японська компанія Panasonic, котра поставляє елементи живлення на конвеєр Tesla, показала концепт модульного електрокара-безпілотника.

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Над проектом модульного автомобіля Panasonic працює вже кілька років. Концепт Panasonic SPACe_C являє собою два незалежні блоки – ходову частину з батареями та електромотором, та змінну капсулу, яка може бути пасажирською чи вантажною.

Габарити платформи 3,85 метра у довжину, 1,68 метра завширшки і 1,95 метра в висоту. Колісна база укомплектована 48-вольтовою трансмісією, що поєднує двигун потужністю у 24 к.с., зарядний блок і перетворювач змінного струму.



Подібні транспортні засоби модульного типу сьогодні розробляє чимало компаній, але тим цікавіше, що до них приєднався один з провідних виробників електроніки, котрий у майбутньому може стати значущим гравцем на ринку електричного транспорту.

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