Таким будет вознаграждение за благотворительный взнос.

В США проводится благотворительный сбор средств под названием All In Challenge, организованный компанией Fanatics. Спортсмены, звезды кино, музыканты и бизнесмены выставляют на аукционы личные вещи или возможность провести с ними день, а все полученные средства направляются на счета четырех благотворительных организаций: Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen и No Kid Hungry, которые занимаются кормлением бездомных и малообеспеченных.

Одним из тех, кто приобщился к участию в All In Challenge стал титулованный баскетболист Деннис Родман. В качестве лота от его имени на аукцион выставили “драйвовое свидание”. Человек или пара сможет провести день в компании звездного спортсмена, программа включает личную встречу в аэропорту Майами, трансфер до дома Родмана и морскую прогулку на уникальной суперлодке MTI G6 Super Veloce. Стоит такое удовольствие 26 000 долларов. Авиаперелет не включен в стоимость.

Скоростная моторная лодка G6 Super Veloce от Marine Technology была спущена на воду в 2017 году. 52-футовый гипер-катер оснащен моторами от Mercury Racing, мощность варьируется от 1350 лошадиных сил на 91-м бензине до 1550 сил на гоночном топливе с октановым числом 112. Максимальная скорость лодки на воде – 290 км/час.

Корпус судна изготовлен из карбона и до мелочей воссоздает вид гиперкара Lamborghini Aventador SV Roadster. Итальянский автопроизводитель принимал непосредственное участие в создании лодки, работа над которой велась в течение двух лет. Известно, что Деннису Родману катер обошелся в 2,2 миллиона долларов.

