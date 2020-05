Такою буде винагорода за благодійний внесок.

У США проводиться благодійний збір коштів під назвою All In Challenge, організований компанією Fanatics. Спортсмени, зірки кіно, музиканти та бізнесмени виставляють на аукціони особисті речі або можливість провести з ними день, а всі отримані кошти спрямовуються на рахунки чотирьох благодійних організацій: Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen та No Kid Hungry, котрі переймаються годуванням безпритульних та малозабезпечених.

Одним з тих, хто долучився до участі в All In Challenge став титулований баскетболіст Денніс Родман. У якості лоту від його імені на аукціон виставили “драйвове побачення”. Людина або пара зможе провести день в компанії зіркового спортсмена, програма включає особисту зустріч в аеропорту Майамі, трансфер до будинку Родмана і морську прогулянку на унікальному суперчовні MTI G6 Super Veloce. Коштує таке задоволення 26 000 доларів. Авіапереліт не включений у вартість.

Швидкісний моторний човен G6 Super Veloce від Marine Technology був спущений на воду у 2017 році. 52-футовий гіпер-катер оснащений моторами від Mercury Racing, потужність варіюється від 1350 кінських сил на 91-му бензині до 1550 сил – на гоночному пальному з октановим числом 112. Максимальна швидкість човна на воді – 290 км/год.

Корпус судна виготовлений з карбону і до найменших дрібниць відтворює вигляд гіперкара Lamborghini Aventador SV Roadster. Італійський автовиробник приймав безпосередню участь у створенні човна, робота над яким велась протягом двох років. Відомо, що Деннісу Родману катер обійшовся у 2,2 мільйони доларів.

