За уникальный автомобиль продавец просит 1600 долларов. Это даже немного дешевле iPhone 11 Pro Max. Правда, этот автомобиль не настолько функционален, как смартфон.

Концепт Ford Ghia Via был представлен на Чикагском автосалоне 1990 года. Прототип представлял видение дизайнеров и инженеров марки о будущих серийных автомобиля Ford, а потому является неполноценным.

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У концепта отсутствуют двигатель и трансмиссия, КЕРСО не связан с колесами и возвращать их надо вручную, а задняя дверь не открывается. Некоторые другие детали – также является имитацией, однако архаичный дисковый проигрыватель, справа от компактной панели приборов, исправно работает. У автомобиля также бутафорские кнопки климат-контроля и фальшивый рычаг механической коробки передач.

Кузов Via выполнен из стеклопластика, крыша машины – панорамная и частично съемная, а фары можно запрограммировать для работы в режиме противотуманных или на дальний свет.

Фото: Ford Ghia Via Concept / Bringatrailer

Сейчас Ford Via находится в городе Онтарио, Канада и выставлен на продажу за 1600 долларов.

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