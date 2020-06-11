За унікальний автомобіль продавець просить 1600 доларів. Це навіть трохи дешевше за iPhone 11 Pro Max. Щоправда, цей автомобіль не настільки функціональний, як смартфон.

Концепт Ford Ghia Via був представлений на Чиказькому автосалоні 1990 року. Прототип представляв бачення дизайнерів та інженерів марки про майбутні серійні автомобілі Ford, а тому є неповноцінним.

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У концепта відсутні двигун і трансмісія, керсо не пов’язано з колесами і повертати їх треба вручну, а задні дверцята не відкриваються. Деякі інші деталі – також є імітацією, однак архаїчний дисковий програвач, праворуч від компактної панелі приладів, справно працює. В автомобілі також є бутафорські кнопки клімат-контролю та фальшивий важіль механічної коробки передач.

Кузов Via виконаний зі склопластику, дах машини – панорамний і частково зйомний, а фари можна запрограмувати для роботи в режимі протитуманних або на дальнє світло.

Фото: Ford Ghia Via Concept / Bringatrailer

Зараз Ford Via знаходиться в місті Онтаріо, Канада і виставлений на продаж за 1600 доларів.

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