Конец эпохи V-образных двигателей для мотоциклов Ducati отмечен финальной версией

Final Edition представлен как дань уважения V-образному двигателю. Партия из этих машин, общий тираж которых ограничен 555 единицами, делается эксклюзивно.

Ducati сообщает на своем сайте, что пронумерован каждый мотоцикл, на который выписывается сертификат подлинности. Это делает байк настоящим предметом коллекционирования.

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Вдохновленный Desmo 750 SuperSport, выигравший Imola 200, Final Edition имеет специальную схему покраски, разработанную Drudi Performance в сотрудничестве с Centro Stile Ducati. Яркие цвета и смелый дизайн свидетельствуют о богатом гоночном наследии Ducati

Ducati отдал дань уважения двухцилиндровому двигателю, который определил эпоху. Фото: Ducati

Мотоцикл получил 955-кубовый двигатель Superquadro. Final Edition выдает 153 л.с. Он оснащен регулируемой подвеской Öhlins спереди и сзади, тормозами Brembo M4.32 и самой современной электроникой, включая ABS на поворотах, Ducati Traction Control (DTC) и Ducati Wheelie Control (DWC).

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Кроме нового дизайна и прекрасной производительности, Final Edition имеет несколько эксклюзивных деталей, которые отличают его от других Panigale V2. В них входят персонализированные седло и ключ, табличка с номером на верхней оси, персонализированная анимация на экране при запуске, конечная крышка глушителя из углеродного волокна, передние и задние крылья, защита маятника, защита цепи, крышка сцепления и протектор амортизатора.

Цены на Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition еще не озвучена, но ожидается, что мотоцикл выйдет на рынок в октябре 2024 года.