Кінець епохи V-подібних двигунів для мотоциклів Ducati відзначено фінальною версією

Final Edition представлений як данина поваги V-подібному двигуну. Партія з цих машин, загальний тираж яких обмежено 555 одиницями, робиться ексклюзивно.

Ducati повідомляє на своєму сайті, що пронумеровано кожен мотоцикл, на який виписується сертифікат автентичності. Це робить байк справжнім предметом колекціонування.

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Натхненний Desmo 750 SuperSport, що виграв Imola 200, Final Edition має спеціальну схему фарбування, розроблену Drudi Performance у співпраці з Centro Stile Ducati. Яскраві кольори та сміливий дизайн свідчать про багату гоночну спадщину Ducati

Ducati віддав данина пошани двоциліндровому двигуну, який визначив епоху. Фото: Ducati

Мотоцикл отримав 955-кубовий двигун Superquadro. Final Edition видає 153 к.с. Він оснащений регульованою підвіскою Öhlins спереду і ззаду, гальмами Brembo M4.32 і найсучаснішою електронікою, включаючи ABS на поворотах, Ducati Traction Control (DTC) і Ducati Wheelie Control (DWC).

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Окрім нового дизайну та гарної продуктивності, Final Edition має кілька ексклюзивних деталей, які відрізняють його від інших Panigale V2. До них входять персоналізовані сідло та ключ, табличка з номером на верхній вісьці, персоналізована анімація на екрані під час запуску, кінцева кришка глушника з вуглецевого волокна, передні та задні крила, захист маятника, захист ланцюга, кришка зчеплення та протектор амортизатора.

Ціни на Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition ще не озвучена, але очікується, що мотоцикл вийде на ринок у жовтні 2024 року.