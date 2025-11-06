Конотопских пассажиров будут возить 18-метровые автобусы MAN городского исполнения

На ФБ-страницах Сумской ОВА и Конотопского горсовета сообщается, что транспорт европейских партнеров из Бадена после сервисной адаптации и регистрации будет работать на автобусных маршрутах в пределах громады.

При необходимости эти пассажирские машины будут участвовать в эвакуации населения.

Многоместные машины, салон которых рассчитан на 40 сидячих и 118 стоячих пассажиров, соответствуют современным стандартам безопасности. Они адаптированы для людей с инвалидностью и учитывают требования инклюзивности.

И хотя модель не указана, вероятно, это все-таки MAN Lion's City 18, то есть 18-метровые сочлененные двухсекционные пассажирские машины с низким полом и системой наклона кузова к тротуару во время остановки.

Обычно такие машины комплектуются 330-сильным или 360-сильным 6-цилиндровым дизельным двигателем.

Несмотря на свой возраст и время работы на маршрутах европейского мегаполиса, четырехдверные "гармошки" имеют добротное техническое состояние как ходовой, так и силовой установки. Салон также в удовлетворительном состоянии.

Все четыре автобуса после проведения всех сервисно-ремонтных процедур ввода в эксплуатацию уже вскоре будут подготовлены к регистрации в местном Сервисном центре МВД.