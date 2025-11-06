Конотопських пасажирів возитимуть 18-метрові автобуси MAN міського виконання

На ФБ-сторінках Сумської ОВА та Конотопської міськради повідомляється, що транспорт європейських партнерів з Бадена після сервісної адаптації та реєстрації буде працювати на автобусних маршрутах в межах громади.

При потребі ці пасажирські машини братимуть участь в евакуації населення.

Багатомісні машини, салон яких розраховано на 40 сидячих та 118 стоячих пасажирів, відповідають сучасним стандартам безпеки. Вони адаптовані для людей з інвалідністю та враховують вимоги інклюзивності.

І хоча модель не вказана, ймовірно, це все-таки MAN Lion's City 18, тобто 18-метрові зчленовані двосекційні пасажирські машини з низькою підлогою та системою нахилу кузова до тротуару під час зупинки.

Зазвичай такі машини комплектуються 330-сильним чи 360-сильним 6-циліндровим дизельним двигуном.

Попри свій вік та час роботи на маршрутах європейського мегаполіса, чотиридверні "гармошки" мають добротний технічний стан як ходової, так і силової установки. Салон також у задовільному стані.

Усі чотири автобуси після проведення усіх сервісно-ремонтних процедур введення в експлуатацію вже невдовзі будуть підготовлені до реєстрації у місцевому Сервісному центрі МВС.