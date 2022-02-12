Как этим монстрам весом до 10 тонн удается быть подвижными? Авто 24 попытался разобраться с конструкцией этого неординарного транспорта.

Как и в других случаях с техническими видами спорта и шоу, эти автомобили – если их можно назвать так – создают специально для соревнований и выступлений. Причем к сегодняшнему виду бигфуты прошли определенный путь эволюции, а поначалу это были практически обычные пикапы.

Сначала монстр-траки создавали для демонстрационного преодоления бездорожья. Поэтому кроме больших колес, принципиальных переработок не было.

Когда отец всех монстр-траков американец Боб Чендлер в начале 1970-х начал прокачивать свой не очень большой пикап Ford серии F-250, он хотел лишь повышения проходимости на загородных участках, которые американцы называют off-road. Для этого он сделал форсирование и свап двигателя, лифтование кузова, более длинные и более крепкие рессоры, более надежные амортизаторы и, конечно, большие колеса.

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Так был создан первый бигфут, так они и развивались в начале своей карьеры. Вся их эволюция изначально подчинялась желанию установить под стандартный кузов большие колеса.

Первый бигфут Боба Чендлера: пикап Ford F250 с замененным компрессорным двигателем и лифтованной ходовой. Но колеса уже впечатляют.

Даже когда автомобиль Боба Чендлера встал на гигантские – как тогда казалось – колеса от специального грузовика внешним диаметром 46 дюймов (1,2 метра), его техническая сущность осталась классической. Рама лестничного типа, рессоры и двигатель переднего расположения – все это, пусть в доработанном виде, оставалось на своем месте.

На первых бигфутах конструкция шасси была типичной: на фото видна рессорная подвеска и компрессорный двигатель под капотом спереди.

Но со временем Боба начали приглашать на разного рода автошоу, где он в перерывах между основными мероприятиями развлекал публику невероятными возможностями своих монстров: преодолевал препятствия, крушил стены и прессовал старые легковые автомобили. Все это, во-первых, происходило на ограниченной площадке, а во-вторых, требовало более зрелищного поведения машины. 5-тонный монстр должен был эффектно прыгать, опасно склоняться, мгновенно ускоряться и разворачиваться едва ли не на месте. Это требовало радикально иной конструкции.

Во многих случаях шоу-бигфуты имеют управляемые как передние, так и задние колеса, а также для лучшей маневренности на тесных шоу-площадках.

Итак, современные монстр-траки имеют жесткую пространственную раму, на которую сверху посажен легкий, как правило, композитный кузов со сверхпрочным защитным каркасом в районе кабины. Главные отличия от обычных пикапов – в подвеске, и она сегодня является самым сложным элементом этих машин. Жесткие неразрезные мосты, взятые у военных тягачей, подвешены на длинных, просто длиннющих рычагах. Это важно для большого вертикального хода колес, ведь автомобиль должен эффектно и мягко, безопасно для водителя, приземляться после прыжков. Вместо рессор применяются длинные пружины, демпфирующие двойными амортизаторами, которые настолько длинноходные, что имеют компенсационные камеры размером как сами "аморты".

На конструкцию бигфутов повлияло… кино. После появления в голливудской комедии их начали приглашать на шоу, которые требовали новых технических решений.

Соответственно, приобретали все большую мощность двигатели, а трансмиссии – большую прочность. Если на Bigfoot 1 был "скромный", хоть и не родной, V8 объемом 7,5 л, то на его потомках стали нормой не только моторы с компрессором мощностью более 1000 лошадей, но и 9-литровые турбо-”восьмерки” с отдачей до 1500 л.с. Такие параметры поначалу повлекли за собой проблемы с трансмиссией, но эту проблему решили, причем сверхпрочные коробки остались "автоматами".

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В некоторых случаях эти силовые агрегаты строят специально, беря за основу узлы грузовиков, в некоторых заимствуют у популярных в Америке драгстеров машин для гонок на четверть мили. Большие мощности и крутящий момент объясняются потребностью раскручивать гигантские колеса-катки, которые по сути являются четырьмя маховиками. Причем делать это необходимо мгновенно, ведь для скачков и сальто нужна скорость, для набора которой пространство на шоу-площадке ограничено.

Шины для монстр-траков используют либо от сельхозтехники, либо от армейских спецмашин. Диски собственные, особой прочности.

Примечательно, что двигатели у нынешних монстр-траков для шоу переехали в центр колесной базы. Это обусловлено спецификой наиболее зрелищных трюков, когда многотонный монстр переворачивается в воздухе и снова становится на колеса. Рассчитывать выполнение такого номера проще, когда центр тяжести расположен в центре базы машины. А вот на бигфутах, которые создают любители для частных "покатушек", силовой агрегат остается под капотом спереди, поскольку сальто на них не выполняют.

Наконец, колеса. На определенном этапе бигфут-эволюции они достигли трех метров в диаметре. Но в конце концов на типичных экземплярах сохранилась более удобная для трюков размерность, например 66x43x25 (1676 мм x 1092 мм x 635 мм). Большинство машин имеют высокий профиль шин для дополнительного смягчения толчков при приземлении и соприкосновениях с искусственными препятствиями. Ведь управляет этим аппаратом, прыгающим и переворачивающимся через себя, живой, хоть и высокооплачиваемый человек, организм которого имеет лимит перегрузок.

После такого полета длинноходовая подвеска должна обеспечить не только зрелищное, но и безопасное для водителя приземление.

В последние годы конструкция монстр-траков для шоу не подвергалась революционным изменениям, но развитие происходит в совершенствовании, так сказать, водительского мастерства пилотов. Убедиться в этом можно будет на большом представлении, которое должно состояться в нескольких городах Украины в мае-июле текущего года.