Тюнинг ретроавтомобилей – вещь хотя и неоднозначная, но довольно распространенная. Одну из действительно интересных концепций усовершенствований мы продемонстрируем на примере реального проекта – "Моргуновки", то есть мотоколяски С-3А.

Есть несколько причин, по которым владельцы раритетов начинают “прокачивать” их. Иногда дело в недостатке средств на оригинальные запчасти, иногда дело в нездоровом стремлении к осовремениванию. Однако очень часто ретротехнику просто пытаются приспособить... к современным условиям эксплуатации.

Если часто использовать ретрокар для душевных прогулок, поддерживать его оригинальные агрегаты в порядке бывает нелегко

Да-да, сегодня среди нас немало людей, которые хотят пользоваться ретроавтомобилями в повседневной жизни. Пусть не каждый день, пусть не для рутинных поездок, однако отнюдь не два-три раза в год по случаю ближайшего фестиваля олдтаймеров.

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Причем очень часто люди, которые тратят немалые средства на улучшение ходовых качеств и увеличение межсервисного интервала олдтаймеров, стремятся оставить "в оригинале" его внешность. Чем сознательно подвергают себя еще большим расходам.

Начали с оригинала

Наша сегодняшняя статья – именно такой вариант: влюбленный в свой автомобильчик СМЗ С-3А (1958 – 1970) по прозвищу "Моргуновка" владелец практикует едва ли не еженедельные поездки на ней. И делал это несколько лет после того, как закончил ее полную реставрацию. Следует сказать, что автомобильчик, купленный на свалке, имел сначала единственную пригодную к восстановлению кузовную деталь – передний капот, то есть крышку багажника. Остальные детали пришлось изготавливать заново: крылья, боковины, капот двигателя, не говоря уже о поле и нижних панелях багажника. Пришлось привести в попрядок также все агрегаты и системы управления – подвеску, двигатель, трансмиссию, тормоза, рулевой механизм. Работы по восстановлению длились три года.

Чаще всего владельцы ретротехники, модернизируя механическую часть, пытаются сохранить машине аутентичную внешность

Покатавшись на С-3А несколько летних сезонов (на зиму машина консервируется), владелец захотел иметь меньше хлопот с обслуживанием и больше комфорта во время движения. Ведь техника разработки 1950-х годов действительно не очень удобна для нынешнего пользователя. Во-первых, из-за слабого родного двигателя (8 л.с.) приходится часто переключать передачи. Во-вторых, механические тормоза на одни задние колеса слишком слабы для машины массой более полутонны. В-третьих, жесткие шины обусловливают такую ​​себе управляемость. Видимо, были еще и в-четвертых, и в-пятых, но и три первых пункта – достаточные основания для "прокачки" автомобильчика.

Тюнинг С-3А

Итак, прошло несколько лет бытия "Моргуновки" в оригинале и владелец снова взялся за инструменты. Работы были запланированы немалые, и выполнялись они практически одновременно, поскольку все усовершенствования связаны между собой. Отметим, однако, что все делалось таким образом, чтобы при желании можно было вернуть машине ее первоначальную заводскую комплектацию.

Родной двигатель аккуратно демонтировали. Вместо него на подрамнике установили мотор Lifan, который можно легко снова заменить родным "ижевским"

Двигатель

Штатный мотоциклетный двигатель от ИЖ-49 (1 цилиндр, 2 такта, 350 куб. см, 8 л.с.) заменили на современный мотор китайской марки Lifan. Одноцилиндровый агрегат того же объема также имеет воздушное охлаждение, выдает 15 л.с. и обладает спокойным характером. Его закрепили на съемной раме, которую вместе с двигателем легко вынуть из моторного отсека. При установке пришлось немного повозиться с перестройкой топливной системы.

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Трансмиссия

Вместе с родным "ижевским" мотором автомобильчик имел механическую коробку на 4 передачи с секвентальным (последовательным) переключением. Теперь в пару к китайскому агрегату машинка получила ременной вариатор, подобный тому, что используется на снегоходах "Буран". То есть теперь трансмиссия "Моргуновки" автоматическая. Задний мост с дифференциалом, редуктором главной передачи и задним ходом остался родным. А вот полуоси – приводы, которые передают крутящий момент от него к колесам, позаимствовали у автомобиля "Ока", с полноценными ШРУСами.

В подвеске часто меняют шарниры – на современные, не требующие обслуживания. На этой С-3А видно ШРУСы и тормоза от "Оки", а также – родной редуктор главной передачи

Ходовая и тормоза

Главной целью здесь была замена родных шин размером 5,00х10 дюймов на современные – более мягкие и стабильные при движении на скорости. После долгих экспериментов удалось установить, что в маленькие крылья уместятся 12-дюймовые низкопрофильные покрышки 155/70 R12. Забегая вперед, скажем, что они радикально изменили поведение машины, особенно на скорости. Но их установка потребовала масштабной перестройки ходовой. Вместе с дисками от автомобиля “Ока” использовали также ее ступицы и тормозные механизмы. Причем спереди установили задние барабанные ступицы, а сзади – передние тормозные суппорты “Оки” и ее передние ступицы. С которыми легко соединились приводы со ШРУСами. Тормозная система, как вы наверное догадались, стала гидравлической, на все четыре колеса.

Оборудование

У мотоколяски теперь нет органов управления под рулем, вместо того появились педали. Прибор амперметр на торпедо заменили на внешне похожий индикатор количества топлива в баке, поскольку современная энергосистема не требует такого тщательного контроля, как прежде.

Торпедо имеет вполне аутентичный вид, но вместо ненужного амперметра установили указатель количества топлива в баке

Двухместный диван заменили на пару специально изготовленных комфортабельных сидений. Передний бампер владелец изготовил новый, светотехника осталась родной. Пневматический клаксон на классическом месте у лобового стекла – дополнительная деталь, очень популярная среди детей, которые часто в этой машине катаются.

Наконец сообщим, что идея иметь С-3А в "полном оригинале" не оставляет автора этого проекта. Поэтому он понемногу обдумывает планы сделать для себя еще одну такую ​​же машину, в которой оригинальным будет каждый винтик.

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