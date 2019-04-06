Список самых страшных автомобилей у каждого автомобилиста свой – и тут уж, как известно, на вкус и цвет. Мы же в своем рейтинге отражаем не только внешнюю неповторимость, но и неоднозначные технические идеи.

Говоря о самых страшных автомобилях, мы должны понимать, что в некоторых случаях их нетипичная внешность или конструкция обусловлена экономическими соображениями, а в некоторых – маркетинговыми расчетами. Во всяком случае, здесь мы собрали именно такие модели.

Zundapp Janus (1957 – 1958)

Еще один пример констукторских изысканий на тему “лишь бы не пешком”. Разрабатывали его также авиационные инженеры (фирмы Dornier, которая до окончания Второй Мировой строила бомбардирощики и летающие лодки) и смелость полета мысли также налицо. Вопрос сочетания больших дверей и маленького кузова был решен радикально: их сделали с торца кузова, одна для задних, вторая для передних пассажиров.

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Причем люди сидели попарно спиной друг к другу, а между спинками двухместных диванчиков спрятали двигатель! Двери для удешевления были сделаны одинаковыми, поэтому открывались в разные стороны. По этой же причине нелегко отличить перед и зад автомобиля, откуда, собственно, пришло и его имя. Конструкторы-авиаторы, видимо, сами усомнились в коммерческом успехе такого продукта, и продали разработку мотоциклетному производителю Zundapp. Тот сделал лишь 6902 автомобиля и закрыл проект – вместе с заводом. “Это не мое” - решили авиаторы с мотоциклистами и никогда больше Dornier и Zundapp автомобилей не производили.

Austin-Healey Sprite Mark I (1958 - 1960)

Тот случай, когда стремление сэкономить привело к столь заметному результату. Англичане “сложили” эту машину из узлов серийных семейных автомобилей, выпускавшихся на заводах British Motor Corporation по всей стране. Бюджетный вариант классических английских родстеров сначала имел более сдержанную внешность: фары должны были выдвигаться из гладкого капота.

Но на этом тоже решили сэкономить, зафиксировав их в поднятом состоянии. В итоге машина получила у британцев прозвище Frogeye (лягушачий глаз), а в Америке – Bugeye (глаз жука). Но даже для бюджетного авто это было слишком – уже через два года провели рестайлинг и вернули фары на привычное место – в крылья. Впрочем, как показала практика, расположение фар на скорость (в том числе и продаж) влияет мало: недорогой (455 фунта плюс налоги) и быстрый (133 км/ч) родстер сразу стал популярным.



Messerschmitt KR175 (1953 - 1956)

Этот кусок истребителя с культями-обрубками крыльев и моторчиком вместо киля, представьте себе, претендовал на звание автомобиля. Во всяком случае, именно в таком образе он использовался немцами. Пассажирский салон представлял собой подобие самолетного фюзеляжа. Два сиденья располагались друг за другом – тандемом, а вместо дверей и крыши был устроен по-авиационному откидывающийся вверх плексигласовый фонарь.

Кстати, именно двери обычно являются камнем преткновения для конструкторов микрокаров: в автомобиле можно уменьшить все, включая мотор и колеса, но дверной проем должен дать человеку возможность попасть вовнутрь. Так что конструктор “кабиненроллера” Messerschmitt решил вопрос по-своему красиво. Единственное заднее колесо приводилось 9-сильным моторчиком. Супероригинально решили вопрос заднего хода: чтобы не усложнять коробку передач, просто … заводили двигатель в обратную сторону, благо двухтактник позволял такие вольности. Данный транспорт считается успешным: было выпущено более 46 тысяч таких машин в нескольких модификациях.

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Isuzu Vehi Cross (1997 – 2001)

Похоже, этот рамный внедорожник умышленно сделали таким необычным с виду, потому что автомобиль явно представляет собой такой себе имиджевый проект – серийный демокар для демонстрации возможностей компании. То, что построили японцы, можно охарактеризовать как комфортабельный спортивный внедорожник с высокой проходимостью.

То есть прямо с завода в нем было все сразу: мощное шасси с огромными ходам колес и спортивными амортизаторами, интеллектуальный полный привод, дисковые тормоза всех колес, богатый салон и возможность “валить” на любой скорости без разбора по любой дороге. Не нашлось только человека, который бы посоветовал дизайнерам сделать машину более благородной внешне. Тем не менее, в Японии и Америке продали аж 6140 экземпляров этого монстра – наверное, этого достаточно для имиджевой модели.



Pontiac Aztek (2001 – 2005)

Эта модель попадает во все рейтинги самых страшных автомобилей, но мы приводим ее тут по другой причине. Aztek – яркий пример того, как неудачная внешность может загубить очень интересный по сути автомобиль. Американцы задумали ее как новый тип кроссовера – минивен высокой проходимости для любителей активного отдыха.

Для понимания решительности намерений GM: кроме целиком независимой подвески и привода 4х4 у “Ацтека” был штатный съемный холодильник на 12 стандартных баночек и пристраиваемая к корме палатка, убирающаяся в пол багажника! Еще был проектор данных на лобовое стекло, крышка багажника, превращающаяся в стол и сиденья, которые можно было вынуть из салона и поставить, например, поближе к костру или морскому прибою. Но, увы – автомобиль продавался плохо: за пять лет выпустили 120 тыс. экземпляров, для Америки это явно мало.

Рекомендация Авто24

Не стоит думать, что если автомобиль кажется нам страшным, то сделавшие его люди совершили ошибку. Скорее всего, профессионалы, которые проектировали каждую из представленных здесь машин, имели весомые основания сделать их именно такими. И притом не все модели считаются провальными, некоторые даже – совсем наоборот.

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