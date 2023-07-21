Сотрудник дилерского центра Porsche в городе Мичиган (США) попался на непристойных фотографиях клиентов, коллег и посетителей разных магазинов.

Звонок в офис шерифа округа Кент раздался 23 июня. Полицейских вызвали в магазин Walmart для расследования инцидента с мужчиной, "использовавшим свой телефон для фотографирования женских юбок и шорт".

Жалоба касалась мужчины, пытавшегося сделать фото у женщины под юбкой. Об этом поведал шериф округа Кент Чак ДеВитт: "Она почувствовала, как что-то коснулось внутренней части ее бедра, и когда она обернулась, то увидела человека очень близко к себе".

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Пока прибыла полиция, тот мужчина скрылся, но фирменная рубашка Porsche на нем подсказала место, где, вероятно, можно увидеть извращенца. Поиски полиции привели в автосалон Porsche Grand Rapids, где "модели" указали на Мэтью Курца как человека, причастного к непристойным действиям.

В офисе шерифа заявили, что их расследование в конце концов обнаружило тысячи фотографий, сделанных таким образом. Неутешительные результаты для Курца произошли и после того, как полицейские обнаружили в его гаджете электронные записи с детской порнографией.

Сюда каждое утро приходил на работу консультант Мэтью Курц. Но теперь ему дверь к этому автосалону будет закрыта.

Как сообщают следователи, Курц признался, что в течение последнего года фотографировал женские "шорты и юбки" в разных местах, с разных интересных ракурсов и композиционного построения кадра. Всего на устройстве "фотоохотника" за женскими юбками и шортами было сделано и сохранено 17 000 фотографий. Некоторые из них касались клиентов и сотрудников дилерского центра Porsche женского пола, но большинства жертв его фотоохоты совершали покупки в Target, Meijer и Walmart на 28-й улице.

По итогам разоблаченных и доказанных противозаконных деяний продавец роскошных автомобилей обвинен в восьми уголовных преступлениях. Среди них "три пункта обвинения в захвате или распространении изображения раздетого человека, один пункт обвинения в хранении материалов сексуального насилия над детьми в отягчающих обстоятельствах и четыре пункта обвинения в использовании гаджета для совершения преступления".

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" Чаще всего в таких случаях люди на тех фото не знают, что они жертвы ", - прокомментировал младший шериф округа Кент Чак ДеВитт.

Приговор еще не вынесен, но судьбой детей и безопасностью женщин в общественном пространстве".

А вот Porsche Grand Rapids, где Мэтью Курц работал консультантом, свой приговор уже вынес - "фотоохотник" за юбочками, шортами и всем тем, что под ними, уже уволен с работы без права обжалования решения. Нынче в фотогалерее менеджеров и специалистов на сайте автосалона портрет извращенца отсутствует.