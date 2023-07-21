Працівник дилерського центру Porsche у місті Мічиган (США) попався на непристойному фотографуванні клієнтів, колег та відвідувачів різних магазинів.

Дзвінок до офісу шерифа округу Кент пролунав 23 червня. Поліцейських викликали до магазину Walmart для розслідування інциденту з чоловіком, який "використав свій телефон для фотографування жіночих спідниць та шортів".

Скарга стосувалася чоловіка, який намагався зробити фото у жінки під спідницею. Про це повідав шериф округу Кент Чак ДеВітт: "Вона відчула, як щось торкнулося внутрішньої частини її стегна, і коли вона обернулася, то побачила людину дуже близько до себе".

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Поки прибула поліція, той чолов’яга втік, але фірмова сорочка Porsche на ньому підказала місце, де ймовірно можна побачити збоченця. Пошуки поліції привели в автосалон Porsche Grand Rapids, де "моделі мимоволі" вказали на Метью Курца як людину, причетну до непристойних діянь.

В офісі шерифа заявили, що їхнє розслідування зрештою виявило «тисячі фотографій, зроблених таким чином. Невтішні результати для Курца сталися й після того, як поліцейські виявили в його гаджеті «електронні записи з дитячою порнографією».

Сюди щоранку приходив на роботу консультант Метью Курц. Але тепер йому двері до цього автосалону будуть зачинені

Як повідомляють слідчі, Курц зізнався, що протягом останнього року фотографував та знімав жіночі "шорти та спідниці" у різних місцях, з різних цікавих йому ракурсів та композиційної побудови. Загалом на пристрої "фотомисливця" за жіночими спідницями та шортами було зроблено й збережено 17 000 фотографій. Окремі з них стосувалися клієнтів та співробітників дилерського центру Porsche жіночої статі, але у більшості жертви його фотополювання здійснювали покупки в Target, Meijer та Walmart на 28-й вулиці.

За підсумком викритих і доведених протизаконних діянь продавця розкішних автівок звинувачено у восьми кримінальних злочинах. Серед них "три пункти звинувачення у захопленні чи розповсюдженні зображення роздягненої людини, один пункт звинувачення у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми за обтяжливих обставин та чотири пункти звинувачення у використанні гаджета для скоєння злочину".

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"Найчастіше в таких випадках люди на тих фото не знають, що вони жертви", - прокоментував молодший шериф округу Кент Чак ДеВітт.

Вирок ще не винесено, але суддя округу Джеффрі О'Хара на попередньому слуханні був налаштований рішуче, оскільки "стурбований долею дітей та безпекою жінок у суспільному просторі".

А ось Porsche Grand Rapids, де Метью Курц працював консультантом, свій вирок уже зробив – "фотомисливця" за спідничками, шортами та всім тим, що під ними, уже звільнено з роботи без права поновлення. Наразі у фотогалереї менеджерів та спеціалістів на сайті автосалону портрет збоченця відсутній.