Корейцы подогнали спасателям самосвалы Daewoo и бульдозеры Develon

Церемониал передачи техники с позиций безопасности состоялся на одной из загородных баз ГСЧС Киевской области. Подиумом для парадной линейки бульдозеров Develon DD130 и самосвалов Daewoo Novus стала травянистая поляна на опушке леса, Там закупленную корейцами технику организаторы действа разместили в конфигурации большой буквы П.

Как сообщает ГСЧС Украины, представители региональных подразделений ГСЧС предварительно в учебном центре прошли тренинг по вопросам эксплуатации и обслуживания техники. Непосредственно в ходе торжественного церемониала они получили из рук Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине Пака Кичанга документы на спецтранспорт.

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Самосвалы Daewoo пришли в версии Novus SE. Эти модели уже хорошо известны на объектах строительных организаций, дорожных служб, коммунальных хозяйств. Теперь они поработают еще и в подразделениях ГСЧС, где работы для самосвалов всегда достаточно

Трехосная машина с колесной формулой 6х4 при собственной массе 12,7 т способна перевозить сыпучие, кусковые, тюкованные материалы массой до 18-19 т.

Фото: ГСЧС

Высокие ходовые характеристики здесь обеспечат две версии дизельного двигателя – 7,6-литровый на 320 л.с. и 14,6-литровый на 450 л.с. Коробка передач в любом случае механическая, но разновариантная – на 9 или 16 передач.

Бульдозеры корейского завода Develon пришли в популярной версии DD130, что считается одной из самых массовых моделей в портфеле заказов производителя. В транспортных пакетах помощи Украине эта гусеничная машина практически не засветилась, в т.ч. подразделениям ГСЧС.

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Однако на расчистке завалов от ракетно-бомбовых ударов такой машине бульдозерного сегмента цены нет – мощная, экономичная и выносливая.

Машина средней размерной группы (масса 14,5 т) укомплектована дизельным двигателем Perkins 1204J мощностью 157 л.с. при 2200 об/мин. Максимальное тяговое усилие доходит до 22 т. Такой потенциал позволит легко справляться как на объектах строительства, так и на расчистке завалов и различных других проблемных захламлений техногенного или климатического характера.

Фото: ГСЧС

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Пак Кичанг выразил восхищение украинцами, которые так старательно защищают страну от оккупанта, и заверил о дальнейшей поддержке украинского народа.

За годы полномасштабной войны правительство Республики Корея передало в подразделения ГСЧС более 400 единиц техники – пожарные, инженерные, пиротехнические автомобили, в том числе машины разминирования, автолестницы и тому подобное.