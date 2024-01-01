Корейці підігнали рятувальникам самоскиди Daewoo і бульдозери Develon

Церемоніал передачі техніки з позицій безпеки відбувся на одній з заміських баз ДСНС Київщини. Подіумом для парадної лінійки бульдозерів Develon DD130 та самоскидів Daewoo Novus стала трав’яниста галявина на узліссі, Там закуплену корейцями техніку організатори дійства розмістили у конфігурації великої букви П.

Як повідомляє ДСНС України, представники регіональних підрозділів ДСНС попередньо у навчальному центрі пройшли тренінг з питань експлуатації та обслуговування техніки. Безпосередньо в ході урочистого церемоніалу вони отримали з рук Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Пака Кічанга документи на спецтранспорт.

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Самоскиди Daewoo прийшли у версії Novus SE. Ці моделі уже добре знані на об’єктах будівельних організацій, дорожніх служб, комунальних господарств. Тепер вони попрацюють ще й в підрозділах ДСНС, де роботи для самоскидів завжди вдосталь

Тривісна машина з колісною формулою 6х4 при власній масі 12,7 т спроможна перевозити сипучі, кускові, тюковані матеріали масою до 18-19 т.

Фото: ДСНС

Високі ходові характеристики тут забезпечать дві версії дизельного двигуна – 7,6-літровий на 320 к.с. та 14,6-літровий на 450 к.с. Коробка передач у будь-якому разі механічна, але різноваріантна – на 9 чи 16 передач.

Бульдозери корейського заводу Develon прийшли у популярній версії DD130, що вважається однією з наймасовіших моделей у портфелі замовлень виробника. В транспортних пакетах допомоги Україні ця гусенична машина практично не засвітилася, в т.ч. підрозділам ДСНС.

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Однак на розчищенні завалів від ракетно-бомбових ударів такій машині бульдозерного сегмента ціни немає – потужна, економічна та витривала.

Машина середньої розмірної групи (маса 14,5 т) укомплектована дизельним двигуном Perkins 1204J потужністю 157 к.с. при 2200 об/хв. Максимальне тягове зусилля доходить до 22 т. Такий потенціал дозволить легко вправлятися як на об’єктах будівництва, так і на розчищенні завалів та різних інших проблемних захаращень техногенного чи кліматичного характеру.

Фото: ДСНС

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг висловив захоплення українцями, які так старанно боронять країну від окупанта, і запевнив про подальшу підтримку українського народу.

За роки повномасштабної війни уряд Республіки Корея передав у підрозділи ДСНС понад 400 одиниць техніки – пожежні, інженерні, піротехніні автомобілі, у тому числі машини розмінування, автодрабини тощо.