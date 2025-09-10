Корейцы сделали дорогу в Украине без щебня: что использовали вместо него

По сообщению Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, это сделано на Киевщине. Там для пробы выбрали кусок пути на автодороге Залесье – Заворичи в Броварском районе.

Для примера корейские партнеры проложили тестовый отрезок пути длиной в 750 метров, применив хорошо адаптированную и проверенную в эксплуатации корейскую технологию укладки асфальта EcoSteelAscon. Теперь ее свойства будут изучать в Украине.

Как говорится в информации Госвосстановления, в Корее технологию EcoSteelAscon используют уже более 10 лет. Такой метод доказал свою эффективность в местах, что часто подтапливались после обильных дождей. При использовании такой методики проблема на таких участках исчезла.

По классической технологии для изготовления асфальтобетонной смеси используется щебень. Это дорогой материал, которым обеспечены не все регионы Украины, поэтому стоимость его возрастает еще и во время транспортировки. В корейской технологии вместо природного щебня используется сталеплавильный шлак, являющийся продуктом деятельности металлургических предприятий.

Фото: Госвосстановление

Использование такого метода позволяет повысить устойчивость дорожного покрытия и одновременно снизить себестоимость материалов для строительства. Также такая инновационная технология является экологической, ведь это не только повторная переработка и использование сырья, но и сокращение выбросов углерода в окружающую среду.

На тестовом участке пути за счет компании в опытном варианте проложили 750 метров по корейской технологии. Одновременно там же построили 150-метровый кусок дороги по традиционной укладке асфальта.

Теперь специалисты Национального института развития инфраструктуры, областной администрации, региональной дорожной службы и компании SG будут мониторить состояние покрытия ежемесячно и сравнивать выносливость.