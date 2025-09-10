Корейці зробили дорогу в Україні без щебню: що використали натомість

За повідомленням Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, це зроблено на Київщині. Там для проби вибрали шмат шляху на автодорозі Залісся – Заворичі в Броварському районі.

Для прикладу корейські партнери проклали тестовий відрізок шляху довжиною у 750 метрів, застосувавши добре адаптовану й перевірену в експлуатації корейську технологію укладки асфальту EcoSteelAscon. Тепер її властивості вивчатимуть в Україні.

Як йдеться в інформації Держвідновлення, у Кореї технологію EcoSteelAscon використовують вже понад 10 років. Такий метод довів свою ефективність в місцях, що часто підтоплювались після рясних дощів. За використання такої методики проблема на таких ділянках зникла.

За класичною технологією для виготовлення асфальтобетонної суміші використовується щебінь. Це дорогий матеріал, яким забезпечені не всі регіони України, тому вартість його зростає ще й під час транспортування. У корейській технології замість природного щебеню використовується сталеплавильний шлак, що є продуктом діяльності металургійних підприємств.

Фото: Держвідновлення

Використання такого методу дозволяє підвищити стійкість дорожнього покриття та водночас знизити собівартість матеріалів для будівництва. Також така інноваційна технологія є екологічною, адже це не лише повторне перероблення та використання сировини, а й скорочення викидів вуглецю у навколишнє середовище.

На тестовій ділянці шляху коштом компанії в дослідному варіанті проклали 750 метрів за корейською технологією. Одночасно там же поряд побудували 150-метровий шмат дороги за традиційною укладкою асфальту.

Тепер фахівці Національного інституту розвитку інфраструктури, обласної адміністрації, регіональної дорожньої служби та компанії SG будуть моніторити стан покриття щомісячно та порівнювати витривалість.