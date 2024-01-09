Компания KG Mobility из Южной Кореи - это бывший Ssang Yong. Пикапы, которые начинают продавать в Украине, также имеют известное название от этого бренда - Musso.

В Украине начались продажи автомобилей KG Mobility (ранее – Ssang Yong). Среди модельной гаммы внедорожников пока доступны только два пикапа – Musso и Musso Grand.

KGM Musso – это среднеразмерный рамный пикап четвертого поколения, чье имя переводится как "носорог".

Musso Grand – это удлиненная версия Musso с 6-ступенчатой автоматической КПП AISIN, лучшим уровнем оснащения и увеличенным грузовым пространством благодаря более длинной колесной базе.

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Обе модели приводятся в движение дизельным двигателем e-XDi объемом 2,2 литра мощностью 181 л.с. / 400 Нм (для 6-ти ступенчатой механической трансмиссии Musso) или 187 л.с. / 420 Нм (для 6-ступенчатой автоматической трансмиссии Musso Grand). Средний расход топлива составляют 7,9 и 9,0 литров на 100 км соответственно.

Автомобили имеют традиционную рамную конструкцию, независимую двухрычажную переднюю подвеску, 5-рычажную заднюю для Musso и листовые рессоры для Musso Grand. Полный привод подключается вручную, существуют режимы 4WD High для легкого бездорожья, 4WD Low для серьезных испытаний и автоматической блокировкой заднего дифференциала. Клиренс автомобиля составляет 215 мм для Musso и 220 мм для Musso Grand.

Musso Grand предлагает 1262 литра грузового пространства с длиной 1610 мм, а Musso – 1011 литров с длиной 1300 мм. Пикапы уже в "базе" оснащены кнопкой запуска двигателя, двухзонным климат-контролем, электростеклоподъемниками, электрической регулировкой, подогревом и складыванием зеркал, полноразмерным запасным колесом, передними противотуманными фарами.

В Musso Grand дополнительно салон из экокожи, с подогревом и вентиляцией передних сидений, цветной TFT панелью приборов на 12.3 дюйма, передним и задним парктрониками, круиз-контролем, датчиками света и дождя, кожаным рулем с обогревом, аудио системой с Bluetooth интерфейсом и управлением на руле, 17" легкосплавными дисками, светодиодными дневными передними ходовыми огнями и рейлингами на крыше.

Активную безопасность обеспечивают подушки безопасности, электронная система курсовой устойчивости ESP с системой помощи при торможении ESS, антиблокировочная система тормозов ABS и система электронного распределения тормозных усилий EBD, активная защита от переворачивания ARP, системы помощи при движении вверх DAC и при спуске HDS.

Напомним, что в следующем году в Украине могут начать производить пикапы

Стоимость KGM Musso по состоянию на 01 января 2024 года составляет 1 374 450 грн с НДС, что эквивалентно $35 700, а KGM Musso Grand – 1 709 400 грн, что эквивалентно $44 400.



Официальным дистрибьютором KG MOBILITY (SsangYong) в Украине является ООО "Юниверсал Моторз Групп", входящий в состав компаний Корпорации УкрАВТО.