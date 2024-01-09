Компанія KG Mobility з Південної Кореї - це колишній Ssang Yong. Пікапи, яки починають продавати в Україні, також мають відому назву від цього бренду - Musso.

В Україні розпочалися продажі автомобілів KG Mobility (раніше – Ssang Yong). Серед модельної гами позашляховиків поки що доступні лише два пікапи – Musso і Musso Grand.

KGM Musso – це середньорозмірний рамний пікап четвертого покоління, чиє ім’я перекладається як “носоріг”.

Musso Grand – це подовжена версія Musso із 6-ступеневою автоматичною КПП AISIN, кращим рівнем оснащення та збільшеним вантажним простором завдяки більш довгій колісній базі.

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Обидві моделі приводяться в рух дизельним двигуном e-XDi об’ємом 2,2 літра потужністю 181 к.с. / 400 Нм (для 6-ти ступеневої механічної трансмісії Musso) або 187 к.с. / 420 Нм (для 6-ступеневої автоматичної трансмісії Musso Grand). Середні витрати палива складають 7,9 і 9,0 літрів на 100 км відповідно.

Автомобілі мають традиційну рамну конструкцію, незалежну двоважільну передню підвіску, 5-важільну задню для Musso і листові ресори для Musso Grand. Повний привід підключається вручну, існують режими 4WD High для легкого бездоріжжя, 4WD Low для серйозних випробувань та автоматичним блокуванням заднього диференціалу. Кліренс автомобіля складає 215 мм для Musso і 220 мм для Musso Grand.

Musso Grand пропонує 1262 літри вантажного простору із довжиною 1610 мм, а Musso – 1011 літрів із довжиною 1300 мм. Пікапи вже в “базі” оснащені кнопкою запуску двигуна, двозонним клімат-контролем, електросклопідіймачами, електричним регулюванням, підігрівом і складанням дзеркал, повнорозмірним запасним колесом, передніми протитуманними фарами.

У Musso Grand додатково салон з екошкіри, з підігрівом і вентиляцією передніх сидінь, кольоровою TFT панеллю приладів на 12.3 дюйми, переднім і заднім парктроніками, круїз-контролем, датчиками світла і дощу, шкіряним кермом з обігрівом, аудіо системою із Bluetooth інтерфейсом та керуванням на кермі, 17” легкосплавними дисками, світлодіодними денними передніми ходовими вогнями та рейлінгами на даху.

Активну безпеку забезпечують подушки безпеки, електронна система курсової стійкості ESP із системою допомоги при гальмуванні ESS, антиблокувальна система гальм ABS і cистема електронного розподілення гальмівних зусиль EBD, активний захист від перевертання ARP, системи допомоги при русі вгору DAC і при спуску HDS.

Нагадаємо, що наступного року в Україні можуть почати виробляти пікапи

Вартість KGM Musso станом на 01 січня 2024 року становить 1 374 450 грн з ПДВ, що еквівалентно $35 700, а KGM Musso Grand – 1 709 400 грн, що еквівалентно $44 400.



Офіційним дистриб’ютором KG MOBILITY (SsangYong) в Україні є ТОВ “Юніверсал Моторз Груп”, що входить до складу компаній Корпорації УкрАВТО.