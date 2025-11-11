Краков передал Киеву пять автобусов для преодоления дефицита транспорта в блэкаут

Пассажирские машины были выведены из эксплуатации перевозчиком. По сообщению сайта Polska Agencja Prasowa, их отправка в Украину не повлияет на стабильность транспортного обслуживания жителей Кракова, но очень сильно поможет киевлянам.

По словам пресс-секретаря Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Марека Ганчарчика, в Киев отправлены автобусы Solaris 2009 года выпуска.

Для замены электротранспорта в блэкаут

Двенадцатиметровые пассажирские машины должны улучшить транспортное обслуживание жителей столицы Украины, особенно в часы отсутствия электроэнергии, когда троллейбусы и трамваи становятся на прикол.

"Это связано с очень сложной ситуацией в украинской столице, которая уже несколько лет защищается от российской агрессии. Стоит помнить, что Киев является городом-побратимом Кракова – самая высокая форма международного партнерства, принята городским советом Кракова", – отметили в краковской мэрии.

Solaris Urbino 12 не новые, но будут как находка

Автобусы Solaris Urbino 12 польского производства Solaris Bus & Coach представляют собой короткую версию сочлененного 18-метрового Urbino 18. Это – полностью низкопольная пассажирская машина с системой книлинга, что снижает на остановке уровень порога дверей до минимума 25-27 сантиметров, то есть почти до канта тротуара.

Также автобус оборудован для перевозки людей в креслах колесных, имеет выдвижной пандус и специальную площадку для их размещения напротив средних дверей. Такие машины в депо Краковского коммунального перевозчика занимают чуть ли не половину подвижного состава (см. видео внизу).

Комфорт в Solaris будет обеспечен

В салоне 284-сильного (209 кВт) автобуса с кузовом вагонной компоновки размещено до 44 сидений. Вход/выход обеспечивают три двустворчатые двери.

Внутри и снаружи установлены маршрутоуказатели с различными функциями, которые в Киеве придется перепрошить на украинский язык. Есть кондиционирование, конвекторное отопление салона. Боковые окна затонированы черным оттенком.