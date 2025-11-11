Краків передав Києву п’ять автобусів для подолання дефіциту транспорту в блекаут

ФОТО: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie|
Автобуси Solaris Urbino 12 перед відправкою з автопарку муніципальної транспортної компанії Кракова
Пасажирські машини були виведені з експлуатації перевізником. За повідомленням сайту Polska Agencja Prasowa, їх відправлення в Україну не вплине на стабільність транспортного обслуговування жителів Кракова, але дуже сильно допоможе киянам.
За словами прессекретаря Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Марека Ганчарчика, до Києва відправлено автобуси Solaris 2009 року випуску.
Для заміни електротранспорту в блекаут
Дванадцятиметрові пасажирські машини мають покращити транспортне обслуговування жителів столиці України, особливо у години відсутності електроенергії, коли тролейбуси та трамваї стають на прикол.
"Це пов'язано з дуже складною ситуацією в українській столиці, яка вже кілька років захищається від російської агресії. Варто пам'ятати, що Київ є містом-побратимом Кракова – найвища форма міжнародного партнерства, прийнята міською радою Кракова", – зазначили у краківській мерії.
Solaris Urbino 12 не нові, але будуть як знахідка
Автобуси Solaris Urbino 12 польського виробництва Solaris Bus & Coach являють собою коротку версію зчленованого 18-метрового Urbino 18. Це – повністю низькопідлогова пасажирська машина з системою книлінгу, що понижує на зупинці рівень порога дверей до мінімуму 25-27 сантиметрів, тобто майже до канта тротуару.
Також автобус обладнаний для перевезення людей в кріслах колісних, має висувний пандус та спеціальний майданчик для їх розміщення навпроти середніх дверей. Такі машини в депо Краківського комунального перевізника займають мало не половину рухомого складу (див. відео внизу).
Комфорт в Solaris буде забезпечено
В салоні 284-сильного (209 кВт) автобуса з кузовом вагонного компонування розміщено до 44 сидінь. Вхід/вихід забезпечують троє двостулкових дверей.
Всередині та зовні встановлено маршрутовказівники з різними функціями, які в Києві доведеться перепрошити на українську мову. Є кондиціювання, конвекторне опалення салону. Бокові вікна затоновані чорним відтінком.