Краків передав Києву п’ять автобусів для подолання дефіциту транспорту в блекаут

Пасажирські машини були виведені з експлуатації перевізником. За повідомленням сайту Polska Agencja Prasowa, їх відправлення в Україну не вплине на стабільність транспортного обслуговування жителів Кракова, але дуже сильно допоможе киянам.

За словами прессекретаря Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Марека Ганчарчика, до Києва відправлено автобуси Solaris 2009 року випуску.

Для заміни електротранспорту в блекаут

Дванадцятиметрові пасажирські машини мають покращити транспортне обслуговування жителів столиці України, особливо у години відсутності електроенергії, коли тролейбуси та трамваї стають на прикол.

"Це пов'язано з дуже складною ситуацією в українській столиці, яка вже кілька років захищається від російської агресії. Варто пам'ятати, що Київ є містом-побратимом Кракова – найвища форма міжнародного партнерства, прийнята міською радою Кракова", – зазначили у краківській мерії.

Solaris Urbino 12 не нові, але будуть як знахідка

Автобуси Solaris Urbino 12 польського виробництва Solaris Bus & Coach являють собою коротку версію зчленованого 18-метрового Urbino 18. Це – повністю низькопідлогова пасажирська машина з системою книлінгу, що понижує на зупинці рівень порога дверей до мінімуму 25-27 сантиметрів, тобто майже до канта тротуару.

Також автобус обладнаний для перевезення людей в кріслах колісних, має висувний пандус та спеціальний майданчик для їх розміщення навпроти середніх дверей. Такі машини в депо Краківського комунального перевізника займають мало не половину рухомого складу (див. відео внизу).

Комфорт в Solaris буде забезпечено

В салоні 284-сильного (209 кВт) автобуса з кузовом вагонного компонування розміщено до 44 сидінь. Вхід/вихід забезпечують троє двостулкових дверей.

Всередині та зовні встановлено маршрутовказівники з різними функціями, які в Києві доведеться перепрошити на українську мову. Є кондиціювання, конвекторне опалення салону. Бокові вікна затоновані чорним відтінком.