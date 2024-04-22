26 квітня у польському Катовіце в тестовому режимі запускається автономний автобус.

Пасажирська машина середньої місткості курсуватиме за маршрутом від аеропорту до місцевого пляжу по буднях з 8:00 до 16:00. Як повідомляє novayapolsha.pl, це буде автобус Blees BB-1, який торік в тестовому режимі вже їздив на Муховці.

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Щоправда, тоді цей транспорт ходив по вулицях міста без пасажирів, а відтепер курсуватиме з людьми. Уже тоді мерія Катовіце сповістила: якщо тести виявляться позитивними, то навесні автономний мікроавтобус повернеться до Муховця і почне перевозити пасажирів. Цей момент настав.

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Цього разу запланована двотижнева пілотна програма з автобусними зупинками, з обов’язковою посадкою та висадкою пасажирів вздовж вулиці Trzech Stawów. Після цього мерія має ухвалити рішення щодо остаточної кількості придбання таких машин.

Автономний автомобіль є роботою стартапу Blees із Глівіце, а столиця Сілезького воєводства стала першим містом у Польщі, де його випробували. Blees BB-1 вперше прибув до Катовіце у жовтні 2023 року. Характерний зелений автобус незвичної конструкції та конфігурації їздив 2-кілометровим маршрутом у Долині Трьох Ставків.

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Тестові випробування восени, взимку та нинішньої весни пройшли у Глівіце, де такі автобуси в експериментальній партії почали виробляти. Кілька машин Blees BB-1 ходили там від кампусу Сілезького політехнічного інституту по Академічній вулиці.

Зимою безпілотні мікроавтобуси показали себе з найкращого боку. Однак якось стали повністю на прикол і не вийшли на маршрут, але не через технічну несправність чи негоду, а через комунальників – дороги після сильної затяжної хурделиці виявилися нерозчищеними й весь транспорт став.

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Акумуляторна машина розрахована на перевезення 15 пасажирів. Місткість батареї становить 58 кВт-год, а максимальна потужність швидкої зарядки - 100 кВт.

Практично безшумний е-бус має запас ходу під 200 км. Рухається зі швидкістю 25 км/год. Транспортний засіб оснащений картами високої роздільної здатності, які покращать "його знання" про місцевість, включаючи висоту та інфраструктуру по лінії маршруту.

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Автобус отримав 11 камер, 4 радари, приймачі та датчики в різних діапазонах, щоб транспортний засіб міг працювати за мінливих погодних умов та освітлення. Діапазон датчиків перекривається, що додатково підвищує рівень безпеки. Вони "стежать" за ситуацією як всередині, так і зовні автобуса.

Автомобіль розпізнає перешкоди та інших учасників дорожнього руху на своєму шляху та може пристосовуватись до них: сповільнювати швидкість, прискорюватися та використовувати гальма. Це допомагає усунути "сліпу пляму". Робота автомобіля контролюється модулем спостереження, який забезпечує безпеку всіх учасників дорожнього руху.

"Blees BB-1 є першим польським автономним мікроавтобусом, і застосовані рішення ставлять його не тільки в топ європейських, але й світових автомобілів такого типу. Катовіце – перше місто, де випробували BB-1. Це автобус, який рухається плавно та безпечно, його технологія дозволяє йому самостійно рухатися за визначеними маршрутами, виявляти перешкоди та інших учасників дорожнього руху", — говорить технічний директор BLEES Sp. z oo Лукаш Войцік.

Автономність автобуса розроблена на рівні SAE 4. Це означає, що під час операцій з оперативного проєктування (ОПД) не потрібно втручання людини. Тут повна автономність й чітка прив'язка до ПДР та вимог безпеки пасажирських перевезень.

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Це має поліпшити безпеку на вулицях: дослідження показують, що приблизно 90% автомобільних аварій спричинені помилками людини. Системи автономності усувають людський фактор, тим самим зменшуючи кількість небезпечних ситуацій.

Фото/відео: Blees