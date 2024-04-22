26 апреля в польском Катовице в тестовом режиме запускается автономный автобус.

Пассажирская машина средней вместимости будет курсировать по маршруту от аэропорта до местного пляжа по будням с 8:00 до 16:00. Как сообщает novayapolsha.pl, это будет автобус Blees BB-1, который в прошлом году в тестовом режиме уже ездил на Муховке.

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Правда, тогда этот транспорт ходил по улицам города без пассажиров, а теперь будет курсировать с людьми. Уже тогда мэрия Катовице сообщила: если тесты окажутся положительными, то весной автономный микроавтобус вернется в Муховец и начнет перевозить пассажиров. Этот момент наступил.

Грузовые и пассажирские фургоны с шинами Continental ContiVan Conact 200 будут иметь минимальный тормозной путь в любую погоду. При этом даже при большой нагрузке фургона шина выдерживает все заданные характеристики. Рекламная информация

На этот раз запланирована двухнедельная пилотная программа с автобусными остановками, с обязательной посадкой и высадкой пассажиров вдоль улицы Trzech Stawów. После этого мэрия должна принять решение об окончательном количестве приобретения таких машин.

Автономный автомобиль является работой стартапа Blees с Гливице, а столица Силезского воеводства стала первым городом в Польше, где его испытали. Blees BB-1 впервые прибыл в Катовице в октябре 2023 года. Характерный зеленый автобус необычной конструкции и конфигурации ездил 2-километровым маршрутом в Долине Трех Прудов.

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Тестовые испытания осенью, зимой и нынешней весной прошли в Гливице, где такие автобусы в экспериментальной партии начали производить. Несколько машин Blees BB-1 ходили там от кампуса Силезского политехнического института по Академической улице.

Зимой беспилотные микроавтобусы показали себя с наилучшей стороны. Однако как-то стали полностью на прикол и не вышли на маршрут, но не из-за технической неисправности или непогоды, а из-за коммунальщиков – дороги после сильной затяжной метелицы оказались нерасчищенными и весь транспорт встал.

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Аккумуляторная машина рассчитана на перевозку 15 пассажиров. Емкость батареи составляет 58 кВт-ч, а максимальная мощность быстрой зарядки - 100 кВт.

Практически бесшумный е-бус имеет запас хода под 200 км. Движется со скоростью 25 км/ч. Транспортное средство оснащено картами высокого разрешения, которые улучшат "его знания" о местности, включая высоту и инфраструктуру по линии маршрута.

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Автобус получил 11 камер, 4 радара, приемники и датчики в разных диапазонах, чтобы транспортное средство могло работать при меняющихся погодных условиях и освещении. Диапазон датчиков перекрывается, что дополнительно повышает уровень безопасности. Они "следят" за ситуацией как внутри, так и снаружи автобуса.

Автомобиль распознает препятствия и других участников дорожного движения на своем пути и может приспосабливаться к ним: замедлять скорость, ускоряться и использовать тормоза. Это помогает устранить "слепое пятно". Работа автомобиля контролируется модулем наблюдения, который обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения.

"Blees BB-1 является первым польским автономным микроавтобусом, и примененные решения ставят его не только в топ европейских, но и мировых автомобилей такого типа. Катовице – первый город, где испытали BB-1. Это автобус, который движется плавно и безопасно, его технология позволяет ему самостоятельно двигаться по определенным маршрутам, выявлять препятствия и других участников дорожного движения", - говорит технический директор BLEES Sp. z oo Лукаш Войцик.

Автономность автобуса разработана на уровне SAE 4. Это означает, что во время операций по оперативному проектированию (ОПД) не требуется вмешательство человека. Здесь полная автономность и четкая привязка к ПДД и требованиям безопасности пассажирских перевозок.

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Это должно улучшить безопасность на улицах: исследования показывают, что примерно 90% автомобильных аварий вызваны ошибками человека. Системы автономности устраняют человеческий фактор, тем самым уменьшая количество опасных ситуаций.

Фото/видео: Blees