Кременчугский автомобильный завод выпустил очередную новую модель, которая предназначена главным образом для украинских аграриев.

Шасси КрАЗ-6511Н2-500 является уникальным для нашего рынка. От предшественников его отличает наличие задней третьей подъемной оси, что позволяет уменьшить расход топлива и износ резины во время движения.

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Как сообщает официальный сайт производителя, КрАЗ-6511Н2-500 имеет колесную формулу 6×2, бескапотную кабину. Модель оборудована 6-цилиндровым двигателем WP7 мощностью 300 "лошадей" стандарта Евро-5. В качестве трансмиссии используется 9-скоростная двухдиапазонная КПП.

Автомобиль грузоподъемностью 18 тонн предназначен для монтажа установок промышленного назначения и технологического оборудования, коммунальной спецтехники. Его преимущества – увеличенная грузоподъемность, по сравнению с колесной формулой 4×2, при уменьшении эксплуатационных расходов, по сравнению с колесной формулой 6×4.

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