Кременчуцький автомобільний завод випустив чергову новітню модель, яка призначена головним чином для українських аграріїв.

Шасі КрАЗ-6511Н2-500 є унікальним для нашого ринку. Від попередників його відрізняє наявність задньої третьої підйомної вісі, що дозволяє зменшити витрату палива і знос гуми під час руху.

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Як повідомляє офіційний сайт виробника, КрАЗ-6511Н2-500 має колісну формулу 6×2, безкапотну кабіну. Модель обладнана 6-циліндровим двигуном WP7 потужністю 300 “коней” стандарту Євро-5. В ролі трансмісії використовується 9-швидкісна дводіапазонна КПП.

Автомобіль вантажопідйомністю 18 тонн призначений для монтажу установок промислового призначення і технологічного обладнання, комунальної спецтехніки. Його переваги — збільшена вантажопідйомність, в порівнянні з колісною формулою 4×2, при зменшенні експлуатаційних витрат, в порівнянні з колісною формулою 6×4.

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