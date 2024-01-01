Кражи тягачей с бесключевой системой становятся проблемой

Кража магистрального тягача в Гардермуен, что к северу от Осло, доказала уязвимые места даже у именитых брендов. Об этом рассказывает норвежский отраслевой портал Anlegg&Transport.

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Трехосный Mercedes-Benz Actros пятого поколения исчез со стоянки во время стоянки выходного дня.

Воры мастерски обошли защиту системы пуска автомобиля и отогнали машину в безопасное место. Однако взломать систему GPS-локации им не удалось.

Благодаря такому мониторингу полиция нашла тягач в нескольких сотнях метров от места кражи. Машину, вероятно, готовили к перевозке за границу. Норвежские номерные знаки с тягача уже сняли и заменили на латвийские.

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По словам владельца грузовика, его Actros был оснащен бесключевой системой. Она выдает беспроводной сигнал и позволяет завести автомобиль, не доставая ключа из кармана.

Отмечается, что после угона грузовик не имел следов повреждений, как на кузове, так и внутри. Все указывает на то, что воры использовали подобный метод к все более частым кражам легковых автомобилей – отслеживали сигнал, который выдает ключ, копировали его, а затем воспроизводили во время кражи, открывая и запуская грузовик электронным способом.

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В нынешней ситуации задержать виновников кражи не удалось. Но чувствуется, что они продолжат свою воровскую практику, подвергая убыткам другого перевозчика.

Во избежание угонов и краж эксперты советуют простое решение, проверенное на легковых автомобилях. Речь идет о специальных крышках или корпусах, которые гасят радиосигнал и затрудняют копирование ключа.

Поскольку кражи фур или тягачей нарастают, то эксперты рекомендуют еще одно решение. Оно относится к противоугонной классике. Прежде всего это всевозможные механические замки, не позволяющие, например, давить на педаль газа или тормоза – дешево и до поры до времени надежно.