Крадіжки тягачів з безключовою системою стають проблемою

Безключова система запуску набуває популярності у важких вантажівках, але водночас вона не рятує тягач чи фуру в цілому від крадіжки.

Крадіжка магістрального тягача в Гардермуен, що на північ від Осло, довела вразливі місця навіть в іменитих брендів. Про це розповідає норвезький галузевий портал Anlegg&Transport.

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Тривісний Mercedes-Benz Actros п’ятого покоління зник зі стоянки під час стоянки вихідного дня.

Злодії майстерно обійшли захист системи пуску автомобіля й відігнали машину в безпечне місце. Однак зламати систему GPS-локації їм не вдалося.

Завдяки такому моніторингу поліція знайшла тягач за кілька сотень метрів від місця крадіжки. Машину, ймовірно, готували до перевезення за кордон. Норвезькі номерні знаки з тягача вже зняли та замінили на латвійські.

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За словами власника вантажівки, кількарічний Actros був оснащений безключовою системою. Вона видає бездротовий сигнал і дозволяє завести автомобіль, не дістаючи ключа з кишені.

Зазначається, що після викрадення вантажівка не мала слідів пошкоджень, як на кузові, так і всередині. Усе вказує на те, що злодії використовували подібний метод до все більш частих крадіжок легкових автомобілів – відстежували сигнал, який видає ключ, копіювали його, а потім відтворювали під час крадіжки, відкриваючи та запускаючи вантажівку електронним способом.

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В нинішній ситуації затримати винуватців крадіжки не вдалося. Але відчувається, що вони продовжать свою злодійську практику, наражаючи на збитки іншого перевізника.

Задля уникнення угонів та крадіжок експерти радять найпростіше рішення, перевірене на легкових автомобілях. Мова йде про спеціальні кришки або корпуси, які гасять радіосигнал і ускладнюють копіювання ключа.

Оскільки крадіжки фур чи тягачів наростають, то експерти рекомендують ще одне рішення. Воно належить до протиугінної класики. Насамперед це усілякі механічні замки, що не дозволяють, наприклад, тиснути на педаль газу чи гальма – дешево і до певного часу надійно.