Кременчугский завод спецтехники отправил свою продукцию на экспорт

Заказ ратуши молдавского города Дрокия является частью проекта “Модернизация общественной службы сбора и эвакуации отходов для более чистой окружающей среды”, финансируемого Национальным фондом окружающей среды Молдовы.

"Альфатекс" отправил три мусоровоза с боковой загрузкой на базе грузовиков ISUZU.

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Надстройка на двухосном шасси Isuzu Elf имеет износостойкий бункер на 8 куб. м и манипулятор для операций с контейнерами. Мусор может загружаться из стандартных контейнеров объемом 0,75 куб. м и евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м.

Экспортированные в Молдову кременчугские автомобили у Дрокийской ратуши. Фото: Primăria Drochia

Прессовальный механизм бункера работает в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах, нужный оператор выбирает в зависимости от ситуации при погрузке. Коэффициент уплотнения отходов здесь 4:1. Выгрузка мусора осуществляется самосвальным способом.

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"Эти грузовики сделают значительный вклад в поддержание чистоты окружающей среды и оптимизацию процесса сбора отходов в нашем городе. Вместе мы делаем важные шаги на пути к тому, чтобы Дрокия стала зеленее и чище", – подчеркнула председатель Дрокийской ратуши Нина Церетеу.