Кременчуцький завод спецтехніки відправив свою продукцію на експорт

Замовлення ратуші молдовського міста Дрокія є частиною Проєкту “Модернізація громадської служби збору та евакуації відходів для чистішого довкілля”, що фінансується Національним фондом довкілля Молдови.

"Альфатекс" відправив три сміттєвози з боковим завантаженням на базі вантажівок ISUZU.

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Надбудова на двовісному шасі Isuzu Elf має зносостійкий бункер на 8 куб. м та маніпулятор для операцій з контейнерами. Сміття може завантажуватися зі стандартних контейнерів об’ємом 0,75 куб. м та євроконтейнерів об’ємом 1,1 куб. м.

Експортовані до Молдови кременчуцькі автомобілі біля Дрокійської ратуші. Фото: Primăria Drochia

Пресувальний механізм бункера працює в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах, потрібний оператор вибирає залежно від ситуації при навантаженні. Коефіцієнт ущільнення відходів тут 4:1. Вивантаження сміття здійснюється самоскидним способом.

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"Ці вантажівки зроблять значний внесок у підтримку чистоти довкілля та оптимізацію процесу збирання відходів у нашому місті. Разом ми робимо важливі кроки на шляху до того, щоб Дрокія стала зеленішою та чистішою", ― підкреслила голова Дрокійської ратуші Ніна Церетеу.