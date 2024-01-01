Пересувний пилосмок показали на виставці комунальної техніки

Конкуренцію одеському заводу "Глобус-Авто" з її прибиральними машинами від Bucher, зробило кременчуцьке підприємство "Альфатекс". Схоже, там серйозно взялися за тему "пилосмоків", оскільки завод в основному робив сміттєвози, каналопромивочні машини, самоскиди та на їх базі КДМ.

Тепер лінійка розширилася, про що стало відомо на виставці у Києві ComAutoTrans. Прем’єрний для України вакуумно-підмітальний автомобіль CityRay привернув увагу комунальників.

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Як і свого часу в Одесі, тут також комбінація від різних виробників. П’ятикубову за місткістю бункера турецьку надбудову розмістили на двовісному шасі Dayun CGC1120 з Китаю.

Пилосмок Ceksan має автономний двигун JCB потужністю 105 к.с. та дві турбіни на кожне сопло з лівого та правого борту. Двосторонній вакуумний прибиральник має бічні підмітальні щітки конусної конфігурації (діаметр 450 мм). Ще одна середня щітка циліндричної форми (400 мм/1240 мм) розміщується під машиною поперек.

За словами менеджера компанії Максима Корецького, такий пилотяг привабить комунальні служби міст своєю продуктивністю – за годину прибирає 34 500 квадратних метрів. Операційний режим здійснюється на швидкості 15 км/год. За один прохід прибирається смуга у 2,3 метра ширини.

Подвійного лівостороннього та правостороннього рульового керування тут немає, стоїть звичайна лівостороння класика, але для зручностей водія автомобіль укомплектували відеокамерою, що транслює зображення з правого борту. Для прибирання у попутному напрямку руху це дуже зручно.

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Дискомфорту для довкілля, у тому числі для пішоходів на тротуарі, ця турецько-китайська машина українського виробництва не принесе. Хіба що буде чутно гул турбін, що втягують сміття у бункер. Однак це в межах норми й не дуже давить на слух.

Куряви не буде, оскільки CityRay 5 має резервуар води на 1300 л та гарну зрошувальну систему, що розпилює воду в зоні роботи щіток. Окрім цього, на фронтальній поперечній рампі є ще чотири пари форсунок для зволожування поверхні дороги чи тротуару. При потребі ці лійки можуть працювати у поливомийному режимі. Також є виносний гумовий рукав з пістолетом поливу, яким можна під тиском помити бункер або ж полити у зрошувальному режими квітник.

Таким чином, "Альфатекс" зробив доволі серйозну заявку у сегменті міських прибиральних машин. Машина вийшла добротна, на що учасники виставки з-поміж спеціалістів комунальної сфери уже звернули увагу.

Фото: Авто24