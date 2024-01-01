Передвижной пылесос показали на выставке коммунальной техники

Конкуренцию одесскому заводу "Глобус-Авто" с ее уборочными машинами от Bucher, составило кременчугское предприятие "Альфатекс". Похоже, там серьезно взялись за тему "пылесосов", поскольку завод в основном делал мусоровозы, каналопромывочные машины, самосвалы и на их базе КДМ.

Теперь линейка расширилась, о чем стало известно на выставке в Киеве ComAutoTrans. Премьерный для Украины вакуумно-подметальный автомобиль CityRay привлек внимание коммунальщиков.

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Как и в свое время в Одессе, здесь также комбинация от разных производителей. Пятикубовую по вместимости бункера турецкую надстройку разместили на двухосном шасси Dayun CGC1120 из Китая.

Пылесос Ceksan имеет автономный двигатель JCB мощностью 105 л.с. и две турбины на каждое сопло с левого и правого борта. Двусторонний вакуумный уборщик имеет боковые подметальные щетки конусной конфигурации (диаметр 450 мм). Еще одна средняя щетка цилиндрической формы (400 мм/1240 мм) размещается под машиной поперек.

По словам менеджера компании Максима Корецкого, такой пылесос привлечет коммунальные службы городов своей производительностью – за час убирает 34 500 квадратных метров. Операционный режим осуществляется на скорости 15 км/час. За один проход убирается полоса в 2,3 метра ширины.

Двойного левостороннего и правостороннего рулевого управления здесь нет, стоит обычная левосторонняя классика, но для удобства водителя автомобиль укомплектовали видеокамерой, транслирующей изображение с правого борта. Для уборки в попутном направлении движения это очень удобно.

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Дискомфорта для окружающей среды, в том числе для пешеходов на тротуаре, эта турецко-китайская машина украинского производства не принесет. Разве что будет слышно гул турбин, втягивающих мусор в бункер. Однако это в пределах нормы и не очень давит на слух.

Пыли не будет, поскольку CityRay 5 имеет резервуар воды на 1300 л и хорошую оросительную систему, распыляющую воду в зоне работы щеток. Кроме этого, на фронтальной поперечной рампе есть еще четыре пары форсунок для увлажнения поверхности дороги или тротуара. При необходимости эти лейки могут работать в поливомоечном режиме. Также есть выносной резиновый рукав с пистолетом полива, которым можно под давлением помыть бункер или полить в оросительном режимы цветник.

Таким образом, "Альфатекс" сделал довольно серьезную заявку в сегменте городских уборочных машин. Машина получилась добротная, на что участники выставки из числа специалистов коммунальной сферы уже обратили внимание.

Фото: Авто24