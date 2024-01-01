Крепкий кроссовер MG получил выдвижные фары: фото

Как рассказывает Carscoops, серийная версия этого шоу-кара пополнит серию Cyber, которая сейчас состоит только из родстера Cyberster. Концепт имеет квадратный силуэт с короткими свесами и отдаленно напоминает Land Cruiser от Toyota. Грубые арки, клиренс и массивные колеса подчеркивают брутальность автомобиля.

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Выдвижные фары, расположены на капоте над световой полосой – отличают модель от других автомобилей. Автор дизайна модели Йозеф Кабан, ранее работавший в Audi, Škoda, Bugatti, Rolls-Royce и Volkswagen, объяснил журналистам Autocar, что внешность CyberX демонстрирует универсальность бренда MG.

В то же время уникальная оптика является данью уважения Ferrari Testarossa. Спецификации внедорожника все еще держат в секрете, но инсайдеры предполагают, что автомобиль будет построен на платформе SAIC E3. Это означает, что он будет предлагаться только в качестве электромобиля.

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Кроме Китая, серийная версия MG CyberX, вероятно, будет доступна в Европе и Австралии. Дата дебюта пока не установлена, хотя китайские отчеты предполагают, что он может состояться в течение следующих нескольких лет.