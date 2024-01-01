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Крепкий кроссовер MG получил выдвижные фары: фото

Компания MG представила новый концепт CyberX на Шанхайском автосалоне. Это коренастый внедорожник, главной особенностью которого являются уникальные выдвижные фары. Пока неизвестно, сохранит ли этот элемент серийная версия модели.
MG показа, как будет выглядеть ее крепкий внедорожник с выдвижными фарами - Auto24

ФОТО: Carscoops|

MG CyberX

Даниил Северенчук
logo24 апреля, 15:10
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Как рассказывает Carscoops, серийная версия этого шоу-кара пополнит серию Cyber, которая сейчас состоит только из родстера Cyberster. Концепт имеет квадратный силуэт с короткими свесами и отдаленно напоминает Land Cruiser от Toyota. Грубые арки, клиренс и массивные колеса подчеркивают брутальность автомобиля.

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Выдвижные фары, расположены на капоте над световой полосой – отличают модель от других автомобилей. Автор дизайна модели Йозеф Кабан, ранее работавший в Audi, Škoda, Bugatti, Rolls-Royce и Volkswagen, объяснил журналистам Autocar, что внешность CyberX демонстрирует универсальность бренда MG.

В то же время уникальная оптика является данью уважения Ferrari Testarossa. Спецификации внедорожника все еще держат в секрете, но инсайдеры предполагают, что автомобиль будет построен на платформе SAIC E3. Это означает, что он будет предлагаться только в качестве электромобиля.

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Кроме Китая, серийная версия MG CyberX, вероятно, будет доступна в Европе и Австралии. Дата дебюта пока не установлена, хотя китайские отчеты предполагают, что он может состояться в течение следующих нескольких лет.

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