Кремезний кросовер MG отримав висувні фари: фото

Як розповідає Carscoops, серійна версія цього шоу-кара поповнить серію Cyber, яка наразі складається лише з родстера Cyberster. Концепт має квадратний силует з короткими звисами й віддалено нагадує Land Cruiser від Toyota. Грубі арки, кліренс та масивні колеса підкреслюють брутальність автівки.

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Висувні фари, розташовані на капоті над світловою смугою – відрізняють модель від інших автомобілів. Автор дизайну моделі Йозеф Кабан, що раніше працював в Audi, Škoda, Bugatti, Rolls-Royce та Volkswagen, пояснив журналістам Autocar, що зовнішність CyberX демонструє універсальність бренду MG.

Водночас унікальна оптика є даниною поваги Ferrari Testarossa. Специфікації позашляховика все ще тримають в секреті, але інсайдери припускають, що автомобіль буде побудований на платформі SAIC E3. Це означає, що він пропонуватиметься лише в якості електромобіля.

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Крім Китаю, серійна версія MG CyberX, вірогідно, буде доступна в Європі та Австралії. Дата дебюту наразі не встановлена, хоча китайські звіти припускають, що він може відбутися протягом наступних кількох років.