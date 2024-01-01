MG4 отримав кардинально новий дизайн

MG4 є однією з найпопулярніших китайських моделей у світі. Саме тому компанія MG вирішила розвивати цей успіх й незабаром презентує наступника компактного електромобіля. Як зазначає Carscoops, перші зображення нової моделі та її технічні характеристики для китайського MIIT нещодавно просочились в мережу.

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Можна впевнено сказати, що китайський автовиробник повністю переробив хетчбек. Зокрема, новий MG4 дещо більший за свого попередника. Його довжина становить 4395 мм, ширина — 1842 мм, висота — 1551 мм, а колісна база — 2750 мм. Це робить його на 108 мм довшим, на 6 мм ширшим і на 35 мм вищим, ніж модель першого покоління, а колісна база зросла на 45 мм.

Дизайн нового MG4 теж зовсім не схожий на стиль поточної версії авто. У той час як нинішній автомобіль має складні гострі лінії й агресивний стиль, його наступник має більш традиційну зовнішність. Він має нові фари, іншу решітку та капот.

Дизайнери також переробили дизайн нових 16- та 17-дюймових легкосплавних дисків. Задні ліхтарі MG4 нагадують Cyberster і мають світловий підпис у формі стріли. Крім того, вони поєднані світловою смугою.

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Новий MG4 має електродвигуном потужністю 120 кВт (161 к.с.) на задній осі й вагу в 1485 кілограмів. Для порівняння, поточний електромобіль оснащений двигуном потужністю 125 кВт (168 к.с.) у базовій комплектації, але важить 1641 кг. Також варто очікувати, що в майбутньому буде представлена версія XPower з двома двигунами.