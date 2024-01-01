MG4 получил кардинально новый дизайн

MG4 является одной из самых популярных китайских моделей в мире. Именно поэтому компания MG решила развивать этот успех и вскоре презентует преемника компактного электромобиля. Как отмечает Carscoops, первые изображения новой модели и ее технические характеристики для китайского MIIT недавно просочились в сеть.

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Можно уверенно сказать, что китайский автопроизводитель полностью переделал хэтчбек. В частности, новый MG4 несколько больше своего предшественника. Его длина составляет 4395 мм, ширина - 1842 мм, высота - 1551 мм, а колесная база - 2750 мм. Это делает его на 108 мм длиннее, на 6 мм шире и на 35 мм выше, чем модель первого поколения, а колесная база выросла на 45 мм.

Дизайн нового MG4 тоже совсем не похож на стиль текущей версии авто. В то время как нынешний автомобиль имеет сложные острые линии и агрессивный стиль, его преемник имеет более традиционную внешность. Он имеет новые фары, другую решетку и капот.

Дизайнеры также переработали дизайн новых 16- и 17-дюймовых легкосплавных дисков. Задние фонари MG4 напоминают Cyberster и имеют световую подпись в форме стрелы. Кроме того, они объединены световой полосой.

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Новый MG4 обладает электродвигателем мощностью 120 кВт (161 л.с.) на задней оси и весом в 1485 килограммов. Для сравнения, текущий электромобиль оснащен двигателем мощностью 125 кВт (168 л.с.) в базовой комплектации, но весит 1641 кг. Также стоит ожидать, что в будущем будет представлена версия XPower с двумя двигателями.