Новый MG S5 вскоре дебютирует в Европе

Как сообщает Autocar, новинка поступит в продажу весной. В Китае модель доступна под названием MG ES5. Кроссовер построен на платформе MSP, поэтому имеет длину в 4480 мм и ширину в 1850 миллиметров. Европейские характеристики модели объявят уже вскоре.

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Китайский вариант электрокроссовера имеет электромотор на 168 лошадиных сил. Стоит ожидать, что в Европе MG также предложит автомобиль в версиях Long Range с мощностью в 201 л.с., а также Extended Range, что имеет 241 “лошадку”.

Вероятно, европейские покупатели также смогут выбирать среди трех вариантов батарей, обеспечивающих диапазон в 424, 515 и 525 километров (по циклу CLTC). В салоне кроссовер имеет 10,25-дюймовый экран цифровой панели приборов и центральный дисплей информационно-развлекательной системы с диагональю в 15,6 дюйма.

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В общем, дизайн интерьера выглядит как эволюция стиля MG ZS EV. В то же время компания также говорит, что объем багажника нового MG S5 составляет 462 литра. Ожидается, что стоимость новинки составит в районе 35 тысяч долларов.