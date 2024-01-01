Новий MG S5 незабаром дебютує в Європі

Як повідомляє Autocar, новинка надійде у продаж навесні. В Китаї модель доступна під назвою MG ES5. Кросовер побудований на платформі MSP, тому має довжину в 4480 мм та ширину у 1850 міліметрів. Європейські характеристики моделі оголосять вже незабаром.

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Китайський варіант електрокросовера має електромотор на 168 кінських сил. Варто очікувати, що в Європі MG також запропонує автівку у версіях Long Range з потужністю у 201 к.с., а також Extended Range, що має 241 “конячку”.

Ймовірно, європейські покупці також зможуть обирати серед трьох варіантів батарей, що забезпечують діапазон в 424, 515 та 525 кілометрів (за циклом CLTC). В салоні кросовер має 10,25-дюймовий екран цифрової панелі приладів та центральний дисплей інформаційно-розважальної системи з діагоналлю в 15,6 дюйма.

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Загалом, дизайн інтер’єру виглядає як еволюція стилю MG ZS EV. Водночас компанія також каже, що об’єм багажника нового MG S5 становить 462 літри. Очікується, що вартість новинки становитиме в районі 35 тисяч доларів.