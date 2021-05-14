Прославленный футболист нанес визит итальянскому автопроизводителю, чтобы подобрать "суперэксклюзивных красный" цвет для своего спидстера.

Криштиану Роналду не нуждается в представлении ни любителям спорта, ни любителям автомобилей. Это самый известный в мире профессиональный футболист и один из самых восторженных коллекционеров суперкаров. И его новый автомобиль должен быть действительно очень особенным, если заставил Роналду лично посетить штаб-квартиру Ferrari.

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Издание Corriere Della Serra сообщает, что Роналду приехал в Маранелло за персонализированным Monza SP2. Это один из 499 спидстеров (по другим данным из 200) Ferrari из линейки особых автомобилей Icona. В рамках этого проекта итальянцы выпускают лимитированные серии современных машин, вдохновленных легендарными моделями прошлого. Monza SP2, как и его одноместный двойник SP1, представляет собой Ferrari 812 Superfast без крыши и даже без лобового стекла. Стоимость суперкара составляет от 1,6 миллиона евро, а масштабную модельку Ferrari Monza SP2 оценили в 9,5 тысяч евро.

Фото: Ferrari Monza SP2 / Ferrari

Возможно, коллекция автомобилей Роналду не менее известна, чем его достижения в футболе, ведь в его гараже находится один из самых дорогих и впечатляющих автопарков, принадлежащих публичному лицу. Скоро коллекция пополнится новым сокровищем. Настолько ценным, что Роналду встречали в Ferrari гонщики Чарльз Леклерк и Карлос Сайнц-младший, а также действующий президент Ferrari Джон Элкан.

Если информация подтвердится, Роналду присоединится к очень эксклюзивному списку звездных владельцев очень особой Monza SP, в котором уже есть Златан Ибрагимович, гонщик Макс Ферстаппен и знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи.

Фото: Криштиану Роналду в гостях у Ferrari / Ferrari