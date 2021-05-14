Прославлений футболіст наніс візит італійському автовиробнику, аби підібрати "суперексклюзивний червний" колір для свого спідстера.

Кріштіану Роналду не потребує представлення ні для любителів спорту, ні для любителів автомобілів. Це найвідоміший у світі професійний футболіст і один із найзахопленіших колекціонерів суперкарів. І його новий автомобіль повинен бути справді дуже особливим, якщо змусив Роналду особисто відвідати штаб-квартиру Ferrari.

Дивіться також: 35 найдорожчих автомобілів у світі в 2021 році

Видання Corriere Della Serra повідомляє, що Роналду приїхав у Маранелло за персоналізованим Monza SP2. Це один із 499 спідстерів (за іншими данними з 200) Ferrari з лінійки особливих автомобілів Icona. У рамках цього проекту італійці випускають лімітовані серії сучасних машин, натхненних легендарними моделями минулого. Monza SP2, як і його одномісний двійник SP1, являє собою Ferrari 812 Superfast без даху і навіть без лобового скла. Вартість суперкара становить від 1,6 мільйона євро, а масштабну модельку Ferrari Monza SP2 оцінили у 9,5 тисяч євро.

Фото: Ferrari Monza SP2 / Ferrari

Можливо, колекція автомобілів Роналду не менш відома, ніж його здобутки у футболі, адже в його гаражі знаходиться один з найдорожчих і вражаючих автопарків, що належить публічній особі. Скоро колекція поповниться новим скарбом. Настільки цінним, що Роналду зустрічали у Ferrari гонщики Чарльз Леклерк і Карлос Сайнц-молодший, а також чинний президент Ferrari Джон Елкан.

Якщо інформація підтвердиться, Роналду приєднається до дуже ексклюзивного списку зіркових власників дуже особливої ​​Monza SP, в якому вже є Златан Ібрагімович, гонщик Макс Ферстаппен та знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі.

Фото: Кріштіану Роналду в гостях у Ferrari/ Ferrari