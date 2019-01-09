В багажнике мини-кара весом менее 500 кг установлен 190-сильный мотор от спортбайка Suzuki GSX R.

Команда Кена Блока строила немало странных на вид, но крутых боевых “коряг”. Автопарк гонщика-шоумена насчитывает более десятка мощных аппаратов. Энтузиаст по имени Алекс Сент пошел по их следу и построил крошечный пикапчик, некоего малыша-Hoonitruck.

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Литровый турбо-мотор от Suzuki GSX-R1000 2013 года обладает компактными габаритами и высокой мощностью – то что надо для быстрых заездов. Один недостаток: он установлен на велосипеде. Алекс Сент решил исправить этот недостаток и “свапнул” двигатель в крошечный хэтчбек Honda N600 1971 года выпуска, предварительно отрезав ему заднюю часть кабины.

Согласно информации в видео вес автомобиля после конверсии составляет всего 487 кг, при этом двигатель выдает 190 сил мощности. Соотношение веса к мощности впечатляет – на каждый килограмм массы приходится более 2,5 лошадиных сил! Для сравнения, у легкого спорткара Mazda Miata масса в 1060 кг и мощность 181 л.с. Создатель мини-хуни-трака утверждает, что его N600 выполняет заезд на четверть мили (402 метра) за 12,3 секунды, имея на выходе скорость в 167 км/час.

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