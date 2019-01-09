В багажнику міні-кара вагою менше 500 кг встановлено 190-сильний двигун від спортбайка Suzuki GSX R.

Команда Кена Блока будувала чимало дивних на вигляд, але крутих бойових “корчів”. Автопарк гонщика-шоумена налічує більше десятка потужних апаратів. Ентузіаст на ім’я Алекс Сент пішов по їхньому сліду та збудував крихітний пікапчик, такого собі малюка-Hoonitruck.

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Літровий турбо-мотор від Suzuki GSX-R1000 2013 року має компактні габарити і високу потужність – те що треба, для швидких заїздів. Один недолік: він встановлений на двоколіснику. Алекс Сент вирішив виправити цей недолік та “свапнув” двигун у крихітний хетчбек Honda N600 1971 року випуску, попередньо відрізавши йому задню частину кабіни.



Згідно інформації у відео вага автомобіля після конверсії становить усього 487 кг, при цьому двигун видає на гора 190 сил потужності. Співвідношення ваги до потужності вражає – на кожен кілограм маси приходиться більше 2,5 кінських сил! Для порівняння, легкий спорткар Mazda Miata має масу у 1060 кг і потужність 181 к.с. Творець міні-хуні-трака стверджує, що його N600 виконує заїзд на чверть милі (402 метри) за 12,3 секунди, маючи на виході швидкість у 167 км/год.

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