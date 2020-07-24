И он может быть белым.

Kona Night Edition от обычных внедорожников отличают темные элементы декора, вместо хромированных. При этом цвет кузова кроссовера может быть черным, серым или белым.

Также интересно: Вампирские чары: новый кроссовер Киа Sonet показал свои острые клыки

Night Edition красят в Ultra Black, Galactic Gray (на фото) и Chalk White. Темным декорированы решетка радиатора, наружные зеркала и другие элементы кузова. Также кроссоверу выделили набор новых колесных дисков на 18 дюймов, также черного цвета. Хром в интерьере также заменили на темный.

Силовой агрегат для спецверсии выделили только один – 175-сильный 1,6-литровый турбомотор в паре с семиступенчатым роботом.

Фото: Hyundai Kona Night Edition / Hyundai

Продажи "ночного" Kona стартуют в сентябре. Тираж кроссовера будет ограничен, однако сколько именно таких машин будет выпущено, не сообщается.

Смотрите также: Lexus NX 300h дебютировал в исполнении F Sport Black Line Special Edition