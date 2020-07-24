І він може бути білим.

Kona Night Edition від звичайних позашляховиків відрізняють темні елементи декору, замість хромованих. При цьому, колір кузову кросовера може бути чорним, сірим або білим.

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Night Edition фарбують в Ultra Black, Galactic Gray (на фото) та Chalk White. Темним декоровані решітка радіатора, зовнішні дзеркала та інші елементи кузову. Також кросоверу виділили набір нових колісних дисків на 18 дюймів, також чорного кольору. Хром в інтер’єрі також замінили на темний.

Силовий агрегат для спецверсії виділили лише один – 175-сильний 1,6-літровий турбомотор в парі з семиступінчастим роботом.

Фото: Hyundai Kona Night Edition / Hyundai

Продажі “нічного” Kona стартують у вересні. Тираж кросовера буде обмежений, однак скільки саме таких машин буде випущено, не повідомляється.

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